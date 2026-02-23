Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia

Francesco Cremonesi assume il ruolo di Head of Marketing e PR di Great Wall Motors Italia, dopo aver promosso una strategia di espansione nel mercato nazionale. La sua nomina segue un incremento delle vendite e una maggiore presenza del marchio nelle concessionarie italiane. Cremonesi punta a rafforzare la comunicazione e a migliorare l’immagine del brand tra i consumatori locali. La sua esperienza nel settore automotive sarà decisiva per l’obiettivo di sviluppo dell’azienda nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Cremonesi è il nuovo Head of Marketing & PR di Great Wall Motors per l'Italia. Dopo le esperienze maturate in Kia, BYD e Omoda & Jaecoo, Cremonesi prenderà la direzione del team di Maketing e comunicazione del brand cinese al suo debutto con la subsidiary italiana a metà del 2026. Con un'esperienza ormai consolidata nel lancio e nel posizionamento dei brand emergenti cinesi sul emrcato italiano, Cremonesi dovrà guidare la startegia locale per l'affermazione di GWM sul nostro mercato attraverso la painificazione media, le public relation, la costruzione delle dinamiche di dealer marketing e non da meno l'esplorazione dei nuovi media digitali.