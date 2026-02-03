Infortunio sul lavoro a Cervignano d’Adda | 53enne travolto da una rotoballa Per lui traumi alla schiena e ad una gamba

Un uomo di 53 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Cervignano d’Adda. Secondo le prime ricostruzioni, è stato travolto da una rotoballa mentre lavorava in un’azienda agricola di via Alcide De Gasperi. Ora si trova in ospedale con traumi alla schiena e a una gamba. La scena è stata rapidamente messa sotto controllo dai soccorsi, che hanno portato l’uomo in pronto soccorso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Cervignano d'Adda (Lodi), 3 febbraio 2026 – Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di oggi 3 febbraio 2026, a Cervignano d'Adda, in via Alcide De Gasperi, all'altezza di un'azienda agricola del posto. L'allarme è scattato per un incidente lavorativo che ha coinvolto un 53enne. L'uomo, residente nel Lecchese, è rimasto schiacciato dalla balla, riportando traumi alla schiena e a un arto inferiore. L'uomo in codice giallo all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi, insieme al personale sanitario e ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute, competenti per gli accertamenti in questione.

