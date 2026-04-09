Nel massiccio del Gran Sasso, un rapido movimento del manto nevoso nei Valloni di Campo Imperatore ha causato l’attivazione immediata dei soccorsi. Cani e droni sono stati impiegati per setacciare l’area, mentre le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta. La situazione ha richiesto un intervento rapido da parte delle squadre specializzate per valutare eventuali rischi o persone coinvolte.

Il massiccio del Gran Sasso è stato teatro di un improvviso movimento del manto nevoso nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, scatenando l’immediata attivazione dei soccorsi. Al momento, le operazioni si concentrano sulla verifica dell’area per escludere la presenza di escursionisti coinvolti nel distacco della massa nevosa, poiché non sono giunte segnalazioni di persone ferite o disperse. Dispiegamento tattico e unità specializzate sul campo. Le manovre di ricognizione sul fronte valanghivo vedono protagonista una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che lavora congiuntamente a un’Unità Cinofila da Valanga (Ucv) per setacciare il terreno alla ricerca di eventuali soggetti travolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso, allerta neve: cani e droni setacciano i Valloni

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Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno portato a termine le operazioni di bonifica della valanga distaccatasi nell'area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le attività hanno compreso: Sorvoli con elicottero - facebook.com facebook

Valanga sul Gran Sasso, si cercano eventuali persone coinvolte. Per oggi in zona prevista criticità moderata, allerta arancione #ANSA x.com