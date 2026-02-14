La stagione di Villa Erba Grandi nomi della musica e performance diffuse

Villa Erba a Cernobbio si prepara a ospitare una serie di eventi musicali e teatrali a partire da domenica 22 febbraio. La stagione promette concerti di artisti noti, spettacoli diffusi in diversi spazi e attività per famiglie e bambini. La programmazione include anche laboratori creativi e visite guidate, offrendo un calendario ricco e vario. La scelta di coinvolgere più generi e pubblici nasce dall’intenzione di rendere la struttura un punto di riferimento culturale anche durante l’estate.

CERNOBBIO (Como) Grandi nomi della musica in arrivo per l’estate, e un programma di spettacoli musicali e teatrali, concerti, performance, laboratori e attività per i più piccoli, e visite guidate, che parte domenica 22 febbraio con un’offerta densa e adatta a ogni aspettativa, pensata per ogni stagione. È la nuova edizione di CulturaVillaErba, un articolato palinsesto con appuntamenti diffusi tra Villa Antica, parco, Serre nell’area ex Galoppatoio e Villa Bernasconi. Anche quest’anno, si confermano “Le Quattro Stagioni di Villa Erba“ in collaborazione con il Teatro Sociale AsLiCo, a partire da “Il Freddo Gentile“ che inizia domenica 22 febbraio alle 10 con il laboratorio di musica e movimento “Giocando con Rigoletto!”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

