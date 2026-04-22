Gps tracker per cani e gatti | cosa sono quali tipologie esistono e cosa aspettarsi

Una passeggiata al parco, un attimo di distrazione, e il cane scappa. In situazioni come questa, i dispositivi di localizzazione GPS per animali domestici sono diventati strumenti sempre più diffusi tra i proprietari. Questi dispositivi consentono di monitorare la posizione di cani e gatti attraverso diverse tipologie di tracker, ciascuna con caratteristiche specifiche. Dai modelli più semplici a quelli più evoluti, le opzioni sul mercato offrono soluzioni per garantire maggiore sicurezza agli animali.

Roma, 22 aprile 2026 – Una passeggiata al parco, un attimo di distrazione, e il cane scappa, un gatto che esce la mattina e non rientra per cena, sono solo alcuni dei momenti in cui ogni proprietario capisce quanto il monitoraggio degli animali non è solo un vezzo tecnologico per il proprietario, ma una risposta concreta a un’esigenza reale. Secondo dati Istat, 4 famiglie italiane su 10 vivono già con almeno un animale domestico, e la loro attenzione al benessere dei pet non ha mai smesso di crescere. In questo senso, i Gps tracker per animal i stanno diventando strumenti sempre più diffusi e, secondo alcune stime di settore, il mercato dei dispositivi di tracciamento raggiungerà 3,5 miliardi di dollari entro il 2033.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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