Durante il Gran Premio di Montecarlo, il pilota francese ha perso il controllo della vettura all’uscita del tunnel, causando un incidente che ha provocato ingenti danni alla Ferrari 312. Fortunatamente, Alesi non ha riportato ferite, ma la vettura ha subito danni significativi, che hanno interrotto le sessioni di gara e messo in evidenza le criticità del modello in quella fase. La squadra ha già avviato le operazioni di riparazione.

Alesi e la maledizione di Montecarlo. Il francese di Avignone è stato protagonista di un incidente nell'edizione 2026 Gran Premio Storico di Monaco, nel quale è rimasta gravemente danneggiata una Ferrari 312 F1. Stando alle immagini divulgate in rete, Alesi è finito in testacoda all'ingresso della chicane che segue l'uscita dal tunnel, causando danni ingenti all'anteriore della vettura. Nessuna conseguenza per il pilota, uscito illeso dall'incidente. Più ingenti i danni alla vettura, considerando il valore storico della monoposto del 1969 allora guidata, senza ottenere risultati memorabili, dai piloti Chris Amon e Pedro Rodrìguez.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP storico di Montecarlo: incidente di Alesi, gravi danni alla Ferrari 312

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