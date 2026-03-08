Durante il Gran Premio d’Australia, la Ferrari ha adottato una strategia considerata troppo cautelativa, scegliendo di limitare i rischi per evitare conseguenze peggiori. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre i dettagli sulla scelta rimangono oggetto di analisi. La gara si è svolta sul circuito di Melbourne, segnando il debutto del campionato di Formula 1 2026.

Errore o semplice prudenza? È la domanda che resta sospesa dopo quanto accaduto a Melbourne, teatro del primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. La strategia della Ferrari durante il Gran Premio d’Australia ha alimentato discussioni e dubbi: una scelta conservativa che, alla fine, ha fatto perdere terreno alla Rossa. L’avvio della gara è stato quasi perfetto per la scuderia di Maranello. Charles Leclerc si è preso il comando, mentre Lewis Hamilton è balzato in terza posizione, con George Russell a fare da cuscinetto tra le due SF-26. Una situazione favorevole, costruita grazie a un ottimo spunto al via e a un primo stint competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la Ferrari ha sbagliato strategia nel GP d’Australia: scelta prudente per evitare danni peggiori?

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: la Ferrari sbaglia la strategia, Antonelli insegue Russell

