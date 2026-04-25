Sabato 25 aprile a Jerez i piloti della MotoGP si preparano a scendere in pista per le qualifiche e la Sprint Race, una gara breve di 12 giri. La giornata si svolge sul circuito spagnolo, dove i protagonisti cercano di ottenere la miglior posizione per la gara principale. Le qualifiche serviranno a stabilire la griglia di partenza, mentre la Sprint Race offrirà un'ulteriore sfida prima della corsa più lunga.

? Cosa sapere Jerez, sabato 25 aprile: piloti MotoGP affrontano qualifiche e Sprint Race da 12 giri.. Marc Marquez e Francesco Bagnaia sfidano Aprilia per i primi nove punti del weekend.. Jerez de la Frontera, sabato 25 aprile 2026: le moto si preparano alla sfida della Sprint Race e delle qualifiche dopo una mattinata di prove libere che accenderà i motori in Spagna. Il circuito andaluso ospita oggi un sabato denso di adrenalina per il Motomondiale. I piloti devono bilanciare la ricerca del crono perfetto nelle sessioni di qualifica con la gestione tattica di una gara breve, la Sprint, che si disputerà su soli 12 giri. In questa corsa ridotta, la velocità pura deve sposarsi con la capacità di preservare le gomme, poiché solo i primi nove classificati incamereranno i punti inaugurali di questo weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Spagna: adrenalina a Jerez tra qualifiche e Sprint Race

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