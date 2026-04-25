GP Liberazione | fuga solitaria di Liechti l’Italia sfiora il podio

Durante il GP della Liberazione femminile a Roma, la svizzera Liechti ha vinto la gara il 25 aprile, grazie a una fuga solitaria durante gli ultimi chilometri. La tedesca Leis si è classificata seconda, mentre l'italiana Pegolo si è piazzata quarta, dopo che una fuga della squadra Nexetis ha influenzato il ritmo della corsa. La competizione si è conclusa con questa vittoria individuale della atleta svizzera.

? Cosa sapere La svizzera Liechti vince il GP della Liberazione femminile a Roma il 25 aprile.. La tedesca Leis seconda e l'italiana Pegolo quarta dopo la fuga della Nexetis.. La svizzera Liechti ha dominato il circuito delle Terme di Caracalla a Roma staccando la concorrenza dopo 96 chilometri di sforzo nella 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, disputata questo 25 aprile. Il successo della ventitreenne del team Nexetis rappresenta il punto più alto della sua carriera agonistica. La velocista elvetica ha costruito la propria vittoria lavorando in solitaria, riuscendo a gestire un distacco netto sul gruppo che inseguiva nelle fasi finali della classica romana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Liberazione: fuga solitaria di Liechti, l’Italia sfiora il podio Notizie correlate Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e ZambelliJasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lennart Jasch: 'Non ci credo', vittoria a sorpresa al Tour of the Alps. Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e ZambelliJasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da ... oasport.it GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE A ROMA: IL RITORNO DI STELLA, TANTI TALENTI, ECCO LE SQUADRE DEL 24-25 APRILETutto pronto per i Lazio Bike Days targati Terenzi Sport Eventi: alle Terme di Caracalla gare Under 23, Women, Juniores e non solo ... tuttobiciweb.it