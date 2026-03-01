LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà Bagnaia anonimo
In diretta dal Gran Premio di Thailandia 2026, Bezzecchi guida la corsa con una fuga solitaria, mentre Marquez si trova in difficoltà. Bagnaia si mantiene lontano dalla testa, senza evidenti progressi, e Mir supera Di Giannantonio all’interno, conquistando il sesto posto. Nel frattempo, Ogura sorpassa Bagnaia e si colloca nono. La gara prosegue con le posizioni che cambiano lentamente.
1 Marco Bezzecchi Aprilia 2 Raul Fernandez +4.398 Aprilia 3 Pedro Acosta +5.229 KTM 4 Marc Marquez +6.222 Ducati 5 Jorge Martin +9.013 Aprilia 6 Joan Mir +12.460 Honda7 Fabio Di Giannantonio +12.561 Ducati 8 Alex Marquez +13.556 Ducati 9 Ai Ogura +13.774 Aprilia10 Francesco Bagnaia +14.555 Ducati 11 Brad Binder +14.824 KTM 12 Luca Marini +15.464 Honda 13 Johann Zarco +16.661 Honda14 Franco Morbidelli +18.756 Ducati 15 Diogo Moreira +20.388 Honda16 Enea Bastianini +22.464 KTM 17 Fabio Quartararo +29.353 Yamaha 18 Alex Rins +29.744 Yamaha 19 Jack Miller +30.642 Yamaha 20 Toprak Razgatlioglu +30.907 Yamaha 21 Maverick Viñales +33.724 KTM22 Michele Pirro +47. 🔗 Leggi su Oasport.it
