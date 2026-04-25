GP Liberazione | Bozzola spacca il gruppo con un attacco fulmineo

Mirko Bozzola si è aggiudicato il GP Liberazione 2026 a Roma, vincendo con un attacco finale sul circuito di Caracalla. La corsa si è conclusa con uno sprint deciso e fulmineo, che ha sorpreso gli avversari e cambiato le sorti della gara. Questa vittoria ha segnato un momento importante in questa competizione, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa sapere Mirko Bozzola vince il GP Liberazione 2026 a Roma con attacco finale sul circuito Caracalla.. Il corridore della S.C. Padovani Polo Cherry Bank interrompe l'attesa di vittorie dopo il 2025.. Mirko Bozzola conquista il GP Liberazione 2026 dopo un attacco risolutivo sul circuito delle Terme di Caracalla, battendo i compagni di squadra in una volata finale decisa a Roma questo 25 aprile. Il ventiduenne piemontese della S.C. Padovani Polo Cherry Bank ha imposto la propria volontà su un tracciato di 138 chilometri completamente privo di salite, che ha caratterizzato la settima decima edizione di questa storica corsa riservata agli Under 23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GP Liberazione: Bozzola spacca il gruppo con un attacco fulmineo Notizie correlate Mirko Bozzola vince il GP Liberazione: attacco di forza alle Terme di Caracalla nella classica del 25 aprileMirko Bozzola ha vinto il GP Liberazione 2026, tradizionale corsa riservata agli Under 23 che si disputa a Roma il 25 aprile e che quest’anno ha... Mugnone, l’attacco fulmineo dell’airone: scompare un anatroccolo? Cosa sapere Un airone cenerino ha ucciso un anatroccolo nel torrente Mugnone giovedì 23 aprile. Contenuti di approfondimento Mirko Bozzola vince il GP Liberazione: attacco di forza alle Terme di Caracalla nella classica del 25 aprileMirko Bozzola ha vinto il GP Liberazione 2026, tradizionale corsa riservata agli Under 23 che si disputa a Roma il 25 aprile e che quest'anno ha ... oasport.it 72° Gp Liberazione, Lotti: evento che unisce memoria e sportQuest’anno e anche nei prossimi Roma non sara’ privata di una corsa importante come il Gran Premio Liberazione. Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso della presentazione ... affaritaliani.it