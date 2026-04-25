Durante il Mondiale di primavera degli Under 23, disputato sul circuito delle Terme di Caracalla a Roma, un ciclista piemontese di 22 anni ha vinto la gara. Il vincitore corre per una squadra Continental gestita da un team manager noto, con figure di ex professionisti del ciclismo presenti nello staff. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giovani atleti, con il vincitore che ha concluso in prima posizione.

Dici Gran Premio Liberazione e pensi a Roma, al circuito delle Terme di Caracalla, alla curva davanti alla Piramide vicino a Porta San Paolo. Pensi alla storia del ciclismo. Sì, perché il 1° Gp Liberazione si corse il 25 aprile 1946. Un mese prima, il 19 marzo, l’Italia sportiva aveva ricominciato a vivere dopo la guerra: Milano-Sanremo, Fausto Coppi con quel volo sul Turchino e i 145 chilometri di fuga solitaria che rappresentarono il raggio di sole in una quotidianità di sofferenza, macerie e strade sterrate. Due mesi dopo, ecco il Giro d’Italia della ricostruzione: si veniva da 5 anni di stop. Primo Gino Bartali, secondo Fausto Coppi a 47”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Liberazione a Roma: Bozzola fa felice il team manager Petacchi

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