Governo Meloni la premier all'Altare della patria per la Liberazione dopo lo scontro su Bella ciao alla Camera | news in diretta

La premier si è recata all’Altare della Patria per partecipare alla cerimonia della Liberazione, dopo lo scontro sulla canzone “Bella Ciao” alla Camera dei Deputati. Nel frattempo, il governo ha ottenuto l’approvazione del decreto Sicurezza, superando una crisi parlamentare. Tuttavia, si prepara ad affrontare le difficoltà legate al caro energia, con risorse economiche limitate.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'approvazione del decreto Sicurezza: l'esecutivo ha superato la crisi in Parlamento, ma ora deve affrontare il caro energia che incombe, con poche risorse economiche a disposizione. Nella giornata della Liberazione, Giorgia Meloni visiterà l'Altare della patria. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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