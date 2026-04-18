In Serie A, il centrocampista tedesco è al centro di un duello tra due club principali, con una corsa per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile. La situazione riguarda direttamente le trattative in corso, senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. Le trattative sono in corso e coinvolgono due delle squadre più interessate alla sua acquisizione.

di Francesco Spagnolo Goretzka Juventus, prosegue il testa a testa con il Milan per il centrocampista tedesco. I rossoneri sono pronti a beffare la concorrenza. Il punto. Mentre il finale di stagione entra nel vivo, il calciomercato inizia a infiammarsi con trame che coinvolgono i club più prestigiosi d’Europa. Al centro di questo intrigo internazionale c’è il futuro di Leon Goretzka, il centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco che sta scatenando un vero e proprio derby d’Italia e d’Europa. La strategia della società bianconera appare chiara: rinforzare la mediana con un profilo di caratura mondiale. L’ipotesi Goretzka alla Juventus nasce dalla necessità di inserire muscoli, dinamismo e quell’esperienza internazionale che il classe 1995 ha maturato ai massimi livelli con la maglia dei bavaresi e della nazionale tedesca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, è ormai un testa a testa in Serie A: questo club punta a chiudere in breve tempo. I dettagli

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