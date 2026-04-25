Charlize Theron continua a conquistare l’attenzione con i suoi look sempre impeccabili, sia sul grande schermo che nella vita quotidiana. La sua capacità di combinare eleganza e un tocco di rock si riflette anche nelle acconciature, che risultano spesso innovative e d’effetto. La sua postura e i dettagli dei suoi hairstyle sono diventati punti di riferimento nel mondo dello spettacolo, attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori.

Charlize Theron, il carattere che passa dalla testa L'attrice sudafricana è probabilmente colei che la maggior parte delle donne del mondo sceglierebbero se potessero rinascere nei panni di una (quasi sempre) bionda. E non solo per tutte le caratteristiche sopra elencate. Nonostante lineamenti da bambola è, in realtà, una badass girl fuori e dentro lo schermo: indipendente, fiera, carismatica, si è imposta negli anni come star degli action movie. Adesso è tornata: la super diva è la protagonista di Apex, disponibile dal 24 aprile su Netflix, pellicola in cui interpreta una donna in lutto che cerca rifugio nella natura australiana e si ritrova a fare i conti con un serial killer, interpretato da Taron Egerton.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: ode a Charlize Theron e ai suoi hairstyle sempre mozzafiato

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