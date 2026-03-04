Due ex casari, un’agenzia creativa di Milano e un ingrediente, il burro, sono al centro di un progetto che trasforma il burro in un linguaggio. La loro collaborazione ha portato a un fenomeno chiamato “Burrocrazia”, un modo inaspettato di comunicare attraverso l’uso di questo prodotto. Il progetto coinvolge diverse figure e si sviluppa in modo originale, unendo tradizione e innovazione.

Ci sono due ex casari, un’agenzia creativa milanese e un ingrediente - il burro - che a sorpresa diventa linguaggio. Il progetto si chiama Burrocrazia, con due “r”. E no, non è un refuso. Tutto parte da una richiesta semplice: Sonia De Angeli e Mauro Marchetti - gli ex casari - vogliono lanciare una piccola linea di oggetti per la tavola ispirati al burro. E-commerce, qualche pezzo ben disegnato, un posizionamento chiaro. Bussano alla porta di un’agenzia milanese di branding. Dall’altra parte c’è Giacomo Vignoni, founder di Ideabile (e ora anche co-founder di Burrocrazia), la cui risposta iniziale è tiepida. «Abbiamo detto loro con grande sincerità: rischiate di non arrivare da nessuna parte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ode al burro e ai suoi seguaci, lo strano e bellissimo caso di Burrocrazia

Leggi anche: "Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso" al Teatro Belli

Lo strano caso di Ambra Pomarè: prima qualificazione, arriva al traguardo e non ottiene punti!Qualificarsi alla seconda manche e tagliare il traguardo è nella quasi totalità dei casi sinonimo di punti nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Una selezione di notizie su Ode al burro e ai suoi seguaci lo....

Argomenti discussi: Pielle: uomini forti, destini forti. Uno spettacolo,Piombino KO (103-93).

Alla scoperta del burro, tra valori nutrizionali e falsi mitiUn etto di burro contiene circa l’80% di grassi, di cui più della metà sono di tipo saturo e solo circa il 3% sono grassi polinsaturi, suddivisi in acido linoleico e alfa-linolenico. La parte restante ... gazzetta.it

Mangiare burro in gravidanza: è sicuro?La dieta in gravidanza deve essere densa di nutrienti, fornire energia sufficiente per la crescita sana del bambino e permettere al corpo della futura mamma di affrontare i cambiamenti fisici. Il ... alfemminile.com