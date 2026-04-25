Nella giornata di oggi si è giocato il China Open, torneo di golf che offre un montepremi di 2,75 milioni di dollari. Tra i protagonisti, Otaegui ha tentato un attacco decisivo, mentre Wiesberger ha continuato a mantenere la sua posizione. La gara si sta svolgendo in un clima di grande tensione, con i giocatori impegnati in una lotta serrata per la vittoria.

Altra intensa giornata di golf in Cina dove si sta svolgendo il China Open, torneo che mette in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai. Bernd Wiesberger e Shaun Norris, primi a pari merito a 36 buche dall’inizio, hanno perso la leadership a scapito dell’emiratino Adrian Otaegui dopo che quest’ultimo ha girato nel “moving day” in -9 facendo registrare un 62. L’austriaco e il sudafricano, rispettivamente al 2º posto a -15 e al 3º a -12 ad una giornata dal termine, si ritrovano dunque a dover inseguire l’”outsider”. Bloccato, dopo un primo round che lo aveva portato in testa provvisoriamente, anche lo spagnolo Alejandro Del Rey.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Otaegui prova l’affondo in Cina ma Wiesberger non molla

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