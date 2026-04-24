Al termine delle prime 36 buche del China Open, Bernd Wiesberger e un altro giocatore si trovano in testa alla classifica, con una performance che li vede al momento in posizione di vantaggio. Due italiani sono ancora in corsa, mentre altri partecipanti cercano di migliorare il loro punteggio nelle fasi successive del torneo. La competizione prosegue con l’obiettivo di conquistare la vittoria finale.

Gara a due, dopo le prime 36 buche, al vertice del China Open. L’austriaco Bernd Wiesberger e il sudafricano Shaun Norris si ritrovano appaiati in cima alla classifica a -12 (64-66 per Wiesberger e 63-67 per Norris) ad un solo colpo di distanza dall’accoppiata cinese in T3 formata da Yanhan Zhou e Bowen Chai. Battuta di arresto decisa, invece, quella dell’iberico Alejandro Del Rey che, dopo aver chiuso la prima giornata in -10, ha girato in par nel round odierno e si ritrova in 5a posizione. Scalano diverse posizioni l’olandese Darius Van Driel e il francese Tom Vaillant che, dopo aver girato entrambi in -3 e -6, si ritrovano a -9 in T 6 insieme all’australiano Kuangyu Chen che ieri ha terminato in 66.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, al giro di boa in Cina conducono Wiesberger e Norris. Due gli italiani rimasti in gara

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