Nelly Korda ha concluso il primo giorno dello Chevron Championship a Houston con un punteggio di -7, attualmente in testa alla classifica. La giocatrice statunitense si trova in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti. La numero uno del mondo, Jeeno Thitikul, rischia di essere eliminata, essendo posizionata all'80° posto della graduatoria. La competizione prosegue con molte partite ancora da disputare.

? Cosa sapere Nelly Korda guida il primo turno dello Chevron Championship a Houston con -7.. La numero 1 del mondo Jeeno Thitikul rischia il taglio all'80° posto.. Nelly Korda guida il primo turno dello Chevron Championship 2026 al Memorial Park di Houston con un punteggio di -7, distanziando il gruppo inseguitore in una giornata che segna il ritorno alla forma per la statunitense. Il primo Major della stagione si apre con una prestazione di puro impatto tecnico. Korda, che ha vissuto un 2025 privo di successi, ha ripreso a vincere fin dalle prime fasi dell’anno, dimostrando una ritrovata brillantezza sul campo texano. La sua marcia è stata scandita da sette birdie, un ritmo che l’ha portata a posizionarsi in vetta alla classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chevron Championship: Nelly Korda vola a -7 e domina Houston

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