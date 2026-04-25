La "Gold Card" di Donald Trump, il visto da 1 milione di dollari che consente auno straniero di vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti, è stato assegnato ad una sola persona da dicembre. Lo ha annunciato il segretario al Commercio americano Howard Lutnick. Qualche mese fa, dopo il lancio, lo stesso Lutnick aveva affermato che il governo ne aveva venduti una serie, per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari in appena pochi giorni. Trump, che ha definito la 'gold card’una sorta di green card «con gli steroidi», aveva inizialmente un proposto un costo di 5 milioni di dollari sostenendo che avrebbe attratto talenti stranieri negli Stati Uniti, rimpinguando al contempo le casse federali.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gold Card di Trump, solo un visto da 1 milione di dollari venduto da dicembre: cosa è successo

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