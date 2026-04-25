Negli Stati Uniti si sono verificati recenti disaccordi con la Corea del Sud, con tensioni che coinvolgono questioni legate all’e-commerce, alle strategie di contenimento della Corea del Nord e alla condivisione di informazioni riservate. In particolare, uno scandalo riguardante un grande rivenditore online ha attirato l’attenzione, mentre le divergenze sulla gestione delle relazioni con Pyongyang hanno alimentato nuove frizioni tra le due nazioni.

Prima lo scandalo sull’e-commerce partita dal colosso Coupang (ne abbiamo parlato qui ), poi le crescenti tensioni riguardanti l’approccio da utilizzare per tenere a bada la Corea del Nord, infine una mezza lite sulla condivisione delle informazioni riservate su Pyongyang. I rapporti tra Corea del Sud e Usa non stanno attraversando un momento sereno. I due alleati si stanno infatti scontrando su almeno tre dossier caldissimi, l’ultimo dei quali coinvolge l’ intelligence statunitense e le armi di Kim Jong Un. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, scrivono i media sudcoreani, è stata la rivelazione pubblica di un presunto sito nucleare nordcoreano da parte del ministro per l’Unificazione di Seoul.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa fanno i capricci con Seoul: perché la diplomazia coreana è a rischio

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