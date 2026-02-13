Dal Venezuela alla penisola coreana | perché l’azione USA del 2026 rafforza la deterrenza nucleare di Pyongyang

Nel gennaio 2026, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, causando una forte tensione nella regione. Questa azione ha spinto la Corea del Nord a rafforzare le sue capacità nucleari, per difendersi da eventuali minacce future. Pyongyang ha incrementato i test missilistici e accelerato il programma nucleare, in risposta alle mosse di Washington.

L'operazione militare statunitense in Venezuela del gennaio 2026 segna una discontinuità rilevante nell'uso della forza a livello internazionale. La cattura di un capo di Stato in carica, al di fuori di un conflitto armato riconosciuto e senza un mandato del Consiglio di Sicurezza ONU, non è solo un fatto regionale: è un precedente che incide sulle aspettative di sicurezza di molti attori periferici ma strategicamente sensibili. Dal punto di vista del diritto internazionale, l'episodio contribuisce ad accentuare una tendenza già in atto: l'erosione pratica del principio di sovranità in favore di interventi unilaterali giustificati da cornici funzionali – narcoterrorismo, sicurezza globale, stabilizzazione – sempre più elastiche.