La d’Annunzio stringe un patto con la Sangmyung University di Seoul | accordo strategico per ricerca doppia laurea e lingua coreana

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con la Sangmyung University di Seoul. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione in ricerca, offrire programmi di doppia laurea e promuovere lo studio della lingua coreana. La firma apre nuove opportunità per studenti e ricercatori italiani e coreani, segnando un passo importante nel rafforzamento dei legami tra le due università.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.