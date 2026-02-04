La d’Annunzio stringe un patto con la Sangmyung University di Seoul | accordo strategico per ricerca doppia laurea e lingua coreana
L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con la Sangmyung University di Seoul. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione in ricerca, offrire programmi di doppia laurea e promuovere lo studio della lingua coreana. La firma apre nuove opportunità per studenti e ricercatori italiani e coreani, segnando un passo importante nel rafforzamento dei legami tra le due università.
L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara rafforza il proprio ruolo nella scena accademica internazionale con un’intesa di rilievo siglata con la “Sangmyung University” di Seoul, in Corea del Sud. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta questa mattina nell’aula.🔗 Leggi su Chietitoday.it
