Gli Stati Uniti stanno esportando quantità record di petrolio e gas naturale liquefatto, raggiungendo livelli mai visti prima. Le vendite all’estero sono aumentate rispetto ai periodi precedenti al conflitto internazionale, con quantità che si avvicinano ai limiti massimi consentiti. Questa crescita negli scambi energetici si inserisce in un quadro di forte domanda globale e di cambiamenti nelle fonti di approvvigionamento.

Poco dopo l’inizio del cessate il fuoco con l’Iran, il presidente Donald Trump si era compiaciuto in un post su Truth che molte petroliere fossero dirette verso gli Stati Uniti per rifornirsi di petrolio, nonostante lo stretto di Hormuz fosse rimasto chiuso. Anzi, proprio per quello. Di lì a poco gli Stati Uniti hanno aggiunto un loro blocco navale a quello già imposto dall’Iran. Le affermazioni di Trump non erano inesatte. La guerra e soprattutto il protrarsi della chiusura dello stretto, da cui prima passava un quinto del gas naturale liquefatto (GNL) e del petrolio venduti al mondo, è stata una grossa opportunità economica per le esportazioni energetiche statunitensi, che hanno toccato i massimi storici.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti sono ai massimi delle loro esportazioni energetiche

RH 3.20.26 | China: Taiwan Prep, AI Smuggling, Oil Plateau, and South China Sea Tensions

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