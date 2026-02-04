L’Italia supera Stati Uniti e Cina nel valore delle esportazioni di mele secondo Ismea

L’Italia ha superato Stati Uniti e Cina nel valore delle esportazioni di mele. Ora è il primo paese al mondo in questo settore, secondo i dati di Ismea. La crescita delle vendite all’estero ha portato a un cambiamento nel ranking globale, con l’Italia che si prende la testa della classifica.

L'Italia ha superato gli Stati Uniti e la Cina nel valore delle esportazioni di mele, diventando il primo paese al mondo per fatturato in questo settore, secondo i dati diffusi dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Forestale (Ismea). Un balzo in avanti che non riguarda solo il volume, ma soprattutto la qualità e il posizionamento strategico del prodotto italiano sul mercato globale. Nel 2023, il valore delle esportazioni di mele italiane ha raggiunto i 460 milioni di euro, un dato che ha spinto l'Italia al primo posto mondiale, superando gli Stati Uniti, che con 430 milioni di euro si sono piazzati al secondo posto, e la Cina, con 390 milioni, al terzo.

