Gli sgravi fiscali totali ammontano a 120 miliardi di euro, secondo i dati più recenti. Circa un quarto dei contribuenti, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati, contribuisce con più del 65% dell’Irpef, sostenendo così gran parte delle spese legate al welfare. Queste cifre mostrano la distribuzione fiscale e il peso che alcune categorie di contribuenti portano nelle casse dello Stato.

Dai dati pubblicati dal ministero dell’Economia emerge che nel 2024, secondo le dichiarazioni presentate nel 2025, l’economia ha continuato a crescere. Questo si esprime con l’aumento del reddito complessivo dichiarato che ha sfiorato i 1.100 miliardi di euro, attestandosi a 1.076,3 miliardi, (+4,7% sul 2023) e con l’aumento del reddito medio, che viaggia intorno a 25.820 euro (+4%). Ma se da una parte il Paese, pur con le note difficoltà, continua a espandersi, sul fronte fiscale manifesta uno squilibrio macroscopico. Gli italiani sono 59 milioni (compresi anche bambini e neonati), i contribuenti che presentano la dichiarazione sono 42,8 milioni ma di questi 11,3 milioni non pagano le tasse (a vario titolo): ecco dunque che ogni contribuente ha sostanzialmente sulle spalle un altro cittadino.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli sgravi fiscali valgono 120 miliardi

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