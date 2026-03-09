Il 18 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera che riconosce Montedoro come area montana. Questa decisione permette al Comune di accedere a sgravi fiscali e bonus destinati ai giovani under 41. La certificazione ufficiale dello status di area montana è ora in vigore, aprendo nuove opportunità di sviluppo e investimenti nella zona.

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, il Comune di Montedoro ha ottenuto ufficialmente lo status di area montana riconosciuta dallo Stato. Questa decisione non è un semplice aggiornamento amministrativo, ma apre la porta a strumenti concreti per contrastare lo spopolamento e sostenere l’economia locale attraverso la Legge 1312025. L’ingresso nell’elenco ufficiale permette l’attivazione immediata di misure mirate per i giovani under 41, le famiglie e le imprese che operano sul territorio. Si tratta di un cambiamento strutturale che tocca direttamente il portafoglio dei cittadini, offrendo sgravi fiscali, incentivi all’assunzione e agevolazioni abitative per professionisti come medici e docenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montedoro: sgravi fiscali e bonus per giovani under 41

Lazio, sgravi fiscali e investimenti al centro del bilancio regionaleROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d’Aula per approvare del bilancio regionale.

Aumenti contrattuali, festivi, notturni, premi di produttività: tutti gli sgravi fiscali sugli stipendi nel 2026La linea del governo è chiara: il salario minimo, chiesto a gran voce dalle opposizioni, non è una misura che può aiutare davvero il reddito degli...

Tutto quello che riguarda Montedoro sgravi fiscali e bonus per....

Argomenti discussi: Montedoro è entrato nell’elenco dei Comuni montani riconosciuti dallo Stato.

Agevolazioni fiscali persone con disabilità: la nuova guida aggiornata al Bilancio 2026Nuova versione della guida alle agevolazioni fiscali disabili 2026 dell’Agenzia delle Entrate con focus sulle ultime novità sulle spese edilizie e l’eliminazione delle barriere architettoniche ... disabili.com

Comuni montani con agevolazioni fiscali: nuovo elenco 2026 e stretta sui requisitiApprovato il nuovo elenco dei Comuni montani, stretta sui criteri altimetrici e territoriali, si riducono agevolazioni fiscali e risorse pubbliche. msn.com