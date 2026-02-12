Forte vento in Sardegna | evacuazione di alunni a Villasimius dopo il crollo del tetto di una scuola elementare

Questa mattina a Villasimius, in Sardegna, le raffiche di vento hanno causato il crollo del tetto di una scuola elementare. I genitori hanno portato via gli alunni per sicurezza, mentre le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. Nessuno si è fatto male, ma l’istituto è stato chiuso fino a nuovo avviso. La situazione resta sotto controllo, e le autorità stanno valutando i danni.

La giornata di oggi ha visto la Sardegna colpita da intense raffiche di vento che hanno causato danni significativi in diverse località dell'isola.

