Il 25 aprile in Italia viene ricordato come una giornata di liberazione, ma recenti manifestazioni hanno visto alcuni gruppi di antifascisti rivolgere il loro rispetto alla Brigata ebraica, un'unità militare formata nel 1944 da soli ebrei durante la Resistenza. Mentre in altri contesti si contestano le politiche di Stati Uniti e Israele, questa commemorazione ha riportato l’attenzione sulla nascita di questa formazione militare, che combatté contro le forze occupanti.

In Italia il 25 aprile è diventata una celebrazione contro gli Usa e Israele. Eppure, mentre l’Europa era piegata dalle barbarie, nel 1944 nacque un’unità militare di soli ebrei. Simbolo di un popolo che, pur disperso e perseguitato, lottò per ritrovare la libertà. In Italia la Festa della Liberazione è diventata la festa dell’antiamericanismo e dell’odio verso Israele. La storia è diventata un optional. L’importante non è quello che è successo, ma quello che dovrebbe essere successo secondo le limitate conoscenzee le ancora più limitate teorie di quelli che, per assoluta auto nomina, si dichiarano i «buoni». Vorrei ricordare la Brigata ebraica, sempre più ingiuriata ogni 25 aprile.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli antifa si inchinino alla Brigata ebraica

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