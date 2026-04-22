La ’Brigata Ebraica’ aggregata in Assoarma | Contribuì alla Liberazione

Venerdì 17 aprile si è tenuta una cerimonia presso la sezione dei Carabinieri in congedo a Ferrara, durante la quale è stato annunciato l’ingresso del Centro Studi sulla Brigata Ebraica in Assoarma. L’evento si è svolto nello stabile di Piazza del Municipio 5, con la partecipazione di rappresentanti delle forze armate e del centro di studi. La Brigata Ebraica è stata riconosciuta come contributo alla Liberazione durante la Seconda guerra mondiale.

Venerdì 17 Aprile, nei locali della sezione Carabinieri in congedo, in Piazza del Municipio 5, si è svolta la cerimonia di aggregazione del Centro Studi Brigata Ebraica ad Assoarma Ferrara. Assoarma Ferrara è la prima associazione a livello nazionale a inserire nelle proprie file questa organizzazione, che rappresenta in Italia la memoria e l’eredità della Jewish Infantry Brigade Group, unità combattente dell’Esercito Britannico, costituita nell’estate del 1944 e composta da circa cinquemila volontari di fede ebraica provenienti dalla Palestina sotto mandato britannico. Inquadrata nell’Ottava Armata Britannica, la Brigata contribuì...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ’Brigata Ebraica’ aggregata in Assoarma: "Contribuì alla Liberazione" Notizie correlate Alcuni iraniani saranno con la Brigata ebraica il 25 Aprile a MilanoL'associazione Italia-Iran (una delle rappresentanze della comunità iraniana a Milano) sarà presente alla manifestazione milanese del 25 Aprile,... Brigata Ebraica e corteo del 25 Aprile. Arci: benvenuti senza bandiera d’IsraeleLa stella di David il 25 Aprile "è la benvenuta", purché sia quella gialla, e non azzurra, in campo bianco con strisce verticali, non orizzontali. Contenuti utili per approfondire Si parla di: La ’Brigata Ebraica’ aggregata in Assoarma: Contribuì alla Liberazione. La ’Brigata Ebraica’ aggregata in Assoarma: Contribuì alla LiberazioneVenerdì 17 Aprile, nei locali della sezione Carabinieri in congedo, in Piazza del Municipio 5, si è svolta la cerimonia di aggregazione del Centro Studi Brigata Ebraica ad Assoarma Ferrara. Assoarma ... ilrestodelcarlino.it 25 Aprile, palco bis per il Coordinamento per la pace. La Brigata ebraica sfilerà con le bandiereLo spezzone unitario contro la guerra annuncia un comizio pubblico conclusivo alternativo: sarà in piazza San Fedele, dietro a Palazzo Marino, a ... milano.repubblica.it