Stato genocida non sfilino | l' attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile Si farà un comizio alternativo

In occasione del 25 Aprile, la Brigata Ebraica si trova al centro di polemiche e critiche, con alcuni che chiedono di evitare il suo coinvolgimento nelle celebrazioni ufficiali. Per questa ragione, è stato annunciato che si terrà un comizio alternativo rispetto alla manifestazione tradizionale. La discussione riguarda in particolare le affermazioni di alcuni gruppi che hanno definito lo stato come genocida e hanno chiesto di non sfilare con la Brigata Ebraica.

La Brigata ebraica nel mirino, anche nel 2026, in occasione della manifestazione di celebrazione del 25 Aprile. Il Coordinamento per la pace di Milano ha diffuso una nota nella quale spiega che “non è accettabile che nel corteo del 25 Aprile sfilino le bandiere dello stato terrorista.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate 25 aprile, comitati comunisti “vietano” la piazza alla Brigata ebraicaL’ultima è stata lanciata pochi giorni fa in vista della Festa della Liberazione con il titolo “Per un 25 aprile di liberazione dai guerrafondai e... Alcuni iraniani saranno con la Brigata ebraica il 25 Aprile a MilanoL'associazione Italia-Iran (una delle rappresentanze della comunità iraniana a Milano) sarà presente alla manifestazione milanese del 25 Aprile,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; Milano, il 25 Aprile divide anche i manifestanti: un solo corteo ma due comizi finali; La Resistenza Continua: il 25 Aprile Manifestiamo Per Tenere Fuori l’Italia dalla Guerra - Pressenza; Coordinamento per la Pace Milano, 25 Aprile: le ragioni del comizio in Piazza San Fedele. Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativoNella nota si afferma anche che la Brigata ebraica non ha partecipato alla guerra partigiana, ma era aggregata nelle retrovie al corpo d'armata britannico al solo fine di accreditarsi presso quel ... milanotoday.it Il bellicoso 25 Aprile. La comunità ebraica si arrende: non ci saràLa decisione (dopo anni di contestazioni) poiché la Festa della Liberazione è diventata un giorno di conflitto permanente, in cui la memoria storica cede il ... huffingtonpost.it I Comitati comunisti "vietano" la piazza alla Brigata ebraica x.com Spesso ci si dimentica che a combattere per il nostro Paese furono soprattutto gli angloamericani, che pagarono un caro prezzo, lasciando sul campo migliaia di vittime. Ogni anno poi la Brigata ebraica viene insultata. E gli italiani, più che unirsi, si dividono. - facebook.com facebook