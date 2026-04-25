Giuseppe Peruchetti dai campi di Serie A alla Resistenza | il portiere che visse la Liberazione in prima linea

Giuseppe Peruchetti, noto come portiere di squadre di Serie A, è anche ricordato per la sua partecipazione attiva nella Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Durante il conflitto, decise di unirsi ai gruppi partigiani nelle Langhe, affrontando diversi rischi e finendo in carcere. La sua vita si caratterizza per il passaggio dai campi di calcio alle azioni di lotta contro l’occupazione.

Tra i pali e nella Resistenza: la doppia vita coraggiosa di Giuseppe Peruchetti. Il portiere di Inter e Juventus che scelse di combattere nelle Langhe durante la guerra, pagando con il carcere e rischiando la vita. Una storia che unisce calcio e libertà, oltre ogni trofeo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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