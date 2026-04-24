Maiellini Abruzzo di coraggio ritratti di resistenza | mostra di Antonelli sul percorso che portò alla Liberazione
Venerdì 24 aprile alle 17.30 si terrà l'inaugurazione nella Maison des Arts di una mostra di Alessandro Antonelli intitolata “Maiellini. Abruzzo di coraggio, ritratti di resistenza”. La mostra presenta una serie di opere che ripercorrono il percorso che ha portato alla Liberazione, concentrandosi sui protagonisti e sui momenti più significativi di quel periodo storico. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi.
Sarà inaugurata venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, nella Maison des Arts, la nuova mostra di Alessandro Antonelli intitolata “Maiellini. Abruzzo di coraggio, ritratti di resistenza”. L’esposizione nasce da un’intuizione: a distanza di oltre ottant’anni dalla lotta di Liberazione, la Maiella può.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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