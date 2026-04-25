Giunta del candidato Di Rosa presentata Irene Grado | deleghe al personale e ai progetti su movida e dipendenze

Oggi è stata annunciata la nomina di Irene Grado come quinto assessore nella giunta del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. Le sue deleghe riguardano il personale comunale e i progetti legati alla movida e alle dipendenze. La presentazione ufficiale ha segnato l’ingresso di un nuovo elemento nel team, che si occupa di due settori considerati prioritari per la gestione della città.

La squadra prende forma e si arricchisce di un nuovo tassello. È stata presentata oggi Irene Grado come quinto assessore designato nella giunta del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, con deleghe che toccano due ambiti centrali per la città: l’organizzazione interna del Comune e le criticità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Giunta del candidato Di Rosa, presentata Irene Grado: deleghe al personale e ai progetti su movida e dipendenzeEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... agrigentonotizie.it

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