Progetti e fondi milionari di Sviluppo e Coesione scelto il dirigente al posto del candidato Campagna

Dopo la fine dell’incarico dell’ex direttore generale, la Città metropolitana ha deciso di affidare il ruolo a un nuovo dirigente, sostituendo il candidato precedentemente indicato. La scelta arriva in un momento in cui si stanno gestendo importanti progetti e fondi milionari provenienti dai programmi di Sviluppo e Coesione. La situazione richiede una rapida definizione delle responsabilità per garantire la continuità delle iniziative in corso.

La Città metropolitana corre ai ripari dopo la fine dell'incarico dell'ex direttore generale Giuseppe Campagna. Effetto delle dimissioni del sindaco Basile per le elezioni anticipate di maggio. Chi dovrà adottare le disposizioni del Fondo Sviluppo e Coesione che erano in capo all'ex presidente di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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