Elezioni Di Rosa presenta il quinto assessore | è Irene Grado

Sabato alle 11 presso il comitato elettorale di via Manzoni 161, si terrà la presentazione ufficiale di Irene Grado come nuovo assessore. La Grado è una dirigente psicologa dell’ASP di Agrigento e sarà la quinta componente della giunta del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, in vista delle prossime elezioni comunali. La presentazione sarà aperta alla stampa e si svolgerà in un ambiente dedicato alla campagna elettorale.

Continua a prendere forma la squadra del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.Sabato alle ore 11, presso il comitato elettorale di via Manzoni 161, sarà presentata ufficialmente alla stampa Irene Grado, dirigente psicologa dell’ASP di Agrigento, designata come quinto assessore della giunta. Una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Elezioni, Di Rosa svela il secondo assessore: è il giovane imprenditore Davide DessiIl candidato sindaco del progetto civico "Tutti Insieme per una città normale" ha presentato un altro componente della sua "squadra" in caso di... Elezioni comunali 2026 a Cascina: l'assessore Bice Del Giudice presenta la sua 'Per voi' a sostegno di BettiNel suo intervento, Del Giudice ha richiamato il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione insieme a Betti, e il "percorso avviato da...