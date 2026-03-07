Giulia De Lellis vorrebbe sposarsi io no ecco perché | così Tony Effe sul matrimonio con l’influencer

Durante uno speciale trasmesso da “Le Iene” in occasione del Festival di Sanremo, Tony Effe ha parlato di un possibile matrimonio con l’influencer Giulia De Lellis, affermando di volersi sposare mentre lei si oppone. La conversazione è avvenuta davanti alle telecamere e il cantante ha condiviso le sue opinioni senza aggiungere commenti personali o interpretazioni.

Tony Effe si racconta a Nicolò De Divitiis durante lo speciale che il programma “Le Iene” ha realizzato in occasione del Festival di Sanremo. Il rapper affronta diverse questioni private, a partire dal rapporto con la figlia Priscilla e la relazione con Giulia De Lellis. “State con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché lo saranno una sola volta nella vita. Se ti perdi quel momento è finita”, dice Tony Effe alle telecamere di Italia 1. “Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia” fa sapere. Merito anche della compagna, l’influencer Giulia De Lellis, che Tony descrive con queste parole: “Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sul rapportarsi con la gente e come gestire i sentimenti e le emozioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anche per Giulia De Lellis la gravidanza «è stata desiderata e cercata», come aveva puntualizzato lei sui suoi social.

