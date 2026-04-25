Girava con un tirapugni in auto hashish e marijuana in casa | scattano due denunce

Durante un controllo di routine, i carabinieri hanno fermato un uomo di 38 anni, già conosciuto alle autorità, e hanno trovato in suo possesso un tirapugni nascosto nell’auto. Inoltre, durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati hashish e marijuana. Per questi motivi, l’uomo è stato denunciato per porto di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Partinico hanno arrestato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il particinese stava violando le prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Coltelli a serramanico, tirapugni e droga... tanta marijuana e hashish: tre denunceDurante i controlli i militari hanno trovato uno zainetto con più dosi di "roba": scontato che qualcuno se ne sia sbarazzato non appena ha visto le... Con l’hashish e marijuana in auto e a casa 30mila euro in contanti: spacciatore in manetteBologna, 18 febbraio 2026 - Un pusher di 20 anni è stato arrestato, l'altro giorno in Bolognina, dai carabinieri della stazione Bologna Navile per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catania, duplice omicidio Rovetta-Vecchio, cinque persone rinviate a giudizio; Controlli sulla 45, uno trovato con la droga e l’altro con una mazza da baseball: due persone nei guai; Catania e provincia, le celebrazioni per il 25 Aprile promosse da ANPI. Girava con un tirapugni nel bauletto della moto: denunciato un centauro 19enneImpegnati, in orario serale, in un servizio perlustrativo di contrasto all’illegalità diffusa, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base dunque degli indizi raccolti, da ... catanianews.it Girava con un tirapugni in moto, denunciato 19enne a PaternòNel bauletto della moto il giovane aveva nascosto un tirapugni metallico con speroni, lungo circa 11 centimetri. meridionews.it Girava con un tirapugni nel bauletto della moto, denunciato 19enne Nel bauletto sotto sella hanno recuperato un tirapugni metallico con speroni della lunghezza di circa 11 cm... - facebook.com facebook Girava con un coltello di 19 centimetri nel vano portaoggetti della sua auto: denunciato x.com