Con l’hashish e marijuana in auto e a casa 30mila euro in contanti | spacciatore in manette
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bologna Bolognina perché sorpreso con droga e denaro contante. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato in auto e a casa dello spacciatore hashish, marijuana e 30.000 euro in banconote. La scoperta è avvenuta dopo una serie di controlli mirati nel quartiere, dove il ragazzo aveva nascosto la droga in più punti.
Bologna, 18 febbraio 2026 - Un pusher di 20 anni è stato arrestato, l'altro giorno in Bolognina, dai carabinieri della stazione Bologna Navile per detenzione di droga ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di hashish e marijuana. Il blocco stradale in via Carracci. Il tutto è accaduto durante un posto di blocco stradale dei militari dell'Arma in via Carracc i per verificare dei movimenti sospetti di cui erano venuti a conoscenza. I carabinieri hanno fermato il ventenne per un controllo dei documenti.Durante gli accertamenti il giovane è apparso subito nervoso, facendo nascere il sospetto che nascondesse qualcosa, soprattutto perché si è poi scoperto essere già gravato da precedenti collegati alla droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
