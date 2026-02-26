Coltelli a serramanico tirapugni e droga tanta marijuana e hashish | tre denunce

Durante i controlli i militari hanno trovato uno zainetto con più dosi di "roba": scontato che qualcuno se ne sia sbarazzato non appena ha visto le pattuglie dell'Arma Tre denunce, sequestro di coltelli, tirapugni e droga. È questo il bilancio di un controllo del territorio, finalizzato all'ordine e la sicurezza pubblica, realizzato dai carabinieri della stazione di Canicattì, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia. Un primo giovane è stato deferito alla Procura per l'ipotesi di reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Operazione antidroga in provincia di Rieti: studente minorenne arrestato sui mezzi pubblici. Sequestrati hashish, tirapugni e coltelli in diversi istitutiI Carabinieri della Stazione di Passo Corese, con il supporto dei militari di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di...

In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controlloNell’ambito di un servizio di controllo nella zona di San Damaso, realizzato il 24 dicembre a seguito delle numerose segnalazioni pervenute relative...

Temi più discussi: Guida in stato di ebbrezza, coltelli e tirapugni: otto persone denunciate; Sicurezza a Pisa e provincia: maxi operazione dei carabinieri, 8 denunce in una settimana; Coltello di 23 centimetri in auto: denunciato 25enne a Abano Terme; A scuola media con i coltelli nello zaino: scoperti cinque ragazzini.

Droga, tirapugni e coltelli: tre denunce a CanicattìNell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della Stazione di Canicattì, con il supporto del personale della Compagnia d ... grandangoloagrigento.it

Raffica di controlli: otto denunciatiCon un coltello nel centro sportivo: preso ... msn.com

Sotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo non ha fornito alcuna giustificazione - facebook.com facebook

Nel negozio di articoli sportivi per rubare una giacca (col coltello a serramanico) x.com