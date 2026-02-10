Internet Panfilo Fondazione Msd | Con CAREmotions parliamo ai giovani di prevenzione e stili di vita attraverso i video

Panfilo della Fondazione Msd spiega che con il progetto CAREmotions vogliono parlare ai giovani di prevenzione e stili di vita sani. Hanno collaborato con esperti di cinema e l’Accademia Naba, creando video che trasmettono messaggi di salute e cambiamento. L’obiettivo è coinvolgere i giovani, spingerli a fare scelte più consapevoli per il loro benessere e il futuro.

“Lavorando insieme a esperti di cinema e all'Accademia Naba, abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare ad altri giovani la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro”. Lo ha detto Marina Panfilo, direttrice di Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione - Roma - del progetto CAREmotions, in occasione dell'Internet Safer Day. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. L’intento dell’iniziativa è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Fondazione Msd ha lanciato il progetto CAREmotions due anni fa.

Oggi a Roma, in occasione dell’Internet Safer Day, la Fondazione Msd ha annunciato un progetto dedicato ai giovani.

Panfilo (Fondazione Msd): Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuoviRoma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - 'Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era ... notizie.tiscali.it

Fondazione Msd: Progetto One Health- Scuole in Azione stimola i giovaniRoma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - La Fondazione Msd ha aderito con grandissimo entusiasmo a questa progettualità in realtà già dal 2023. Nel 2023 avevamo dato vita, grazie alla consulenza del ... notizie.tiscali.it

Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi” x.com

MSDsalute. . Un nuovo modo di parlare di salute. Immagini, linguaggi e sensibilità che nascono dall’incontro tra Fondazione MSD e NABA. Un modo inedito di parlare di prevenzione a tavola. Questo trailer anticipa uno dei video realizzati dai ragazzi del tri - facebook.com facebook