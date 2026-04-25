Giovani fragili Un progetto per dare lavoro

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto mira a sostenere i giovani che non sono impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione, spesso chiamati Neet. Questi ragazzi, tra i 15 e i 29 anni, sono stati individuati come una fascia a rischio di esclusione sociale. L'iniziativa si propone di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi dedicati, con l’obiettivo di ridurre il loro isolamento e promuovere opportunità concrete.

Da Neet a Next. Neet è l’acronimo inglese di Not in Education, Employment or Training sono giovani, solitamente tra i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano (o non cercano lavoro) né frequentano corsi di formazione. "Be Your Next! Diventa il tuo futuro!" è invece il titolo-esortazione del progetto presentato a Palazzo Muzio rivolto proprio ad intercettare e accompagnare almeno un’ottantina di giovani del territorio in condizioni di fragilità, attraverso percorsi di inclusione sociale e lavorativa, contrasto all’abbandono scolastico e rafforzamento delle reti territoriali. Partita da alcune settimane, in marzo, l’iniziativa di cui è capofila Sol.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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