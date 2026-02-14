Parte il progetto Zona bro | musica e creatività per dare voce ai giovani

Il progetto Zona bro è partito a Copparo, portando musica e creatività tra i giovani della città. La prima riunione, tenutasi venerdì 13, ha attirato un gruppo di ragazzi locali che hanno iniziato a condividere idee, suonare strumenti e scrivere testi, dando spazio alle proprie passioni.

È atterrata a Copparo Zona bro, che già al primo incontro di venerdì 13 ha coinvolto un gruppo di giovani copparesi pronti a esprimersi e a mettersi in gioco attraverso musica, parole ed energia creativa. Al timone di questa nuova esperienza, il rapper, dj, producer e produttore televisivo Paolo Grego, conosciuto come Phrome, affiancato dal team composto da Luca Vicentini e Antonio Cellini. Il primo appuntamento, ospitato al Parco Verde, nella sede del rione Crusar, ha portato con sé un'idea diversa di incontro e condivisione, confermandosi come uno spazio di libertà e autenticità, senza pressioni né giudizi, in un clima di completa parità.