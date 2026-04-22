Deficit al 3,1% una doccia gelata | l’Italia migliora ma non basta resta la stretta Ue Attesa per il Def

Il governo italiano ha reso noto che il deficit si attesta al 3,1 per cento, un miglioramento rispetto alle precedenti stime. Tuttavia, questa cifra non elimina le tensioni con l’Unione Europea, che mantiene alcune restrizioni sulla spesa pubblica. L’attesa per il Documento di Economia e Finanza resta alta, mentre le autorità continuano a monitorare da vicino i dati economici e i loro effetti sulla politica nazionale.

Roma, 22 aprile 2026- Il dato che Palazzo Chigi e il Tesoro aspettavano con il fiato sospeso è arrivato, ma non ha sciolto il nodo politico e finanziario che accompagna i conti italiani. Eurostat stima per il 2025 un rapporto deficit-Pil dell’Italia al 3,1%, in calo dal 3,4% del 2024. Un miglioramento c’è, ed è tutt’altro che irrilevante. Ma non è sufficiente, almeno allo stato, per consentire al Paese di uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, che la Commissione riesaminerà a inizio giugno nel quadro del Semestre europeo. Una doccia fredda che arriva a poche ore dall’approvazione in consiglio dei ministri del Def, con il ministro Giancarlo Giorgetti che avvisa: “Sul Documento di finanza pubblica siamo realisti”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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