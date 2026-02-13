Monza virtuosa a metà | promossi lavoro e salute ma il consumo di suolo resta il tallone d’Achille

Monza, 13 febbraio 2026 – Monza si presenta con luci e ombre: il rapporto tra lavoro, istruzione e crescita economica viene definito positivo, ma il consumo di suolo continua a crescere a ritmo preoccupante. La città ha registrato un aumento del 3% di aree urbanizzate rispetto allo scorso anno, un dato che preoccupa gli ambientalisti e mette in discussione gli sforzi di sostenibilità.

Monza, 13 febbraio 2026 – Lavoro, istruzione e crescita economica sono i suoi fiori all’occhiello. Il cemento, con il tasso di urbanizzazione più alto d’Italia (oltre il 40%) invece rischia di comprometterne la qualità della vita. È il quadro a luci e ombre di Monza e provincia emerso ieri alla Villa Reale di Monza, dove si è aperto il primo confronto promosso da Asvis e Axa Italia sui territori del Nord, snodo decisivo per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione globale adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Il Rapporto Territori Asvis . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La qualità dell’aria in Lombardia mostra segnali di miglioramento, ma i livelli di polveri sottili restano sopra i limiti stabiliti dall’Unione Europea.

