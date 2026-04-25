Giornata speciale con Enrico Melozzi nella scuola primaria Via Pescara

Gli studenti della scuola primaria Via Pescara dell’istituto comprensivo 3 hanno vissuto una giornata particolare dedicata alla musica, con la presenza del compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Durante l’evento, i bambini hanno partecipato a laboratori e ascoltato esibizioni dal vivo, creando un momento di condivisione e coinvolgimento. L’iniziativa si è svolta all’interno dell’edificio scolastico e ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

Una giornata indimenticabile all’insegna della musica, dell’appartenenza e delle grandi emozioni per gli alunni della scuola primaria Via Pescara dell’istituto comprensivo 3. Giovedì 23 aprile il suggestivo giardino del plesso i è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ciao Maschio e l’amore con Rosa Chemical, Enrico Melozzi e Beppe ConvertiniRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Enrico Melozzi diventa opera d’arte per l’artista pescarese Giulio GennariGiulio Gennari ha realizzato un nuovo progetto, in cui la luce incontra la musica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Teramo, progetto Radici in canto del maestro Enrico Melozzi nei nidi d’infanzia; Da Vola vola a Campagnola bella, Enrico Melozzi porta i canti della tradizione negli asili e nelle scuole abruzzesi; Melozzi: l’incidente a11 anni, due anni in ospedale e la rinascita con la musica; La staffetta di Sarah Jane Morris: Così canto la musica delle sorelle. FOTO e VIDEO | Melozzi bambino tra i bambiniTERAMO - Enrico Melozzi parte da Teramo, con i bimbi dei nidi e delle materne, in un suo nuovo percorso con cui intende invertire la rotta e tornare all'essenziale, alla trasmissione diretta del saper ... ekuonews.it Musica: il M° Melozzi in tour… in scuole e asili, seguito da Rete8 e il Centro/VideoDopo i grandi palchi e le produzioni sinfoniche, il maestro Enrico Melozzi sceglie di invertire la rotta e tornare all’essenziale: le persone, i territori, la trasmissione diretta del sapere. Nasce co ... rete8.it Il grande Maestro Enrico Melozzi, fautore della rinascita del canto popolare abruzzese e direttore artistico della "Notte dei serpenti", incontra i giovani cantori dell'Istituto Comprensivo Orsogna-Tollo. - facebook.com facebook Dopo la denuncia al sistema dei conservatori fatta ai microfoni di MOW, il maestro Enrico Melozzi viene criticato dal compositore Paolo Vivaldi. Sotto il nostro reel si accende uno scambio di commenti tra i due maestri x.com