Giornata speciale con Enrico Melozzi nella scuola primaria Via Pescara

Da chietitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della scuola primaria Via Pescara dell’istituto comprensivo 3 hanno vissuto una giornata particolare dedicata alla musica, con la presenza del compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Durante l’evento, i bambini hanno partecipato a laboratori e ascoltato esibizioni dal vivo, creando un momento di condivisione e coinvolgimento. L’iniziativa si è svolta all’interno dell’edificio scolastico e ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

Una giornata indimenticabile all’insegna della musica, dell’appartenenza e delle grandi emozioni per gli alunni della scuola primaria Via Pescara dell’istituto comprensivo 3. Giovedì 23 aprile il suggestivo giardino del plesso i è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere il.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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