Ciao Maschio e l’amore con Rosa Chemical Enrico Melozzi e Beppe Convertini

Nunzia De Girolamo conduce oggi, sabato 21 febbraio, una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma che esplora le esperienze degli uomini italiani. Questa volta intervista Rosa Chemical, Enrico Melozzi e Beppe Convertini, che condividono storie e passioni legate al loro modo di vivere e lavorare. La puntata si concentra anche su come affrontano le sfide quotidiane e le relazioni. La trasmissione va in onda alle 17, pronta a catturare l’attenzione degli spettatori.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 21 febbraio, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 21 febbraio 2026. A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, le parole e le canzoni d’amore tornano protagoniste. Mentre i maschi ‘cantano’ volentieri i sentimenti, quando si tratta di verbalizzare le emozioni sono meno bravi: parafrasando una celebre canzone di Adriano Celentano, gli uomini davvero “ non sanno parlare d’amore ”? A discuterne, il cantante Rosa Chemical, che ha partecipato a Sanremo nel 2023 con la canzone Made in Italy ed è stato recentemente in gara a Ballando con le Stelle; il maestro Enrico Melozzi, giovane direttore d’orchestra ma già veterano sul palco dell’Ariston; e il conduttore di Unonattina in Famiglia, Beppe Convertini, anche lui reduce da Ballando. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Rosa Chemical si racconta a Ciao Maschio: "Festival di Sanremo..."Rosa Chemical ha spiegato a Ciao Maschio che il suo coinvolgimento a Sanremo è nato dalla voglia di sperimentare nuovi stili musicali.

Ciao Maschio, Rosa Chemical-choc: "A Sanremo ho capito di essere malato"Rosa Chemical ha confessato a Ciao Maschio di aver capito di essere malato dopo la sua esperienza a Sanremo.

