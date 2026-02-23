Enrico Melozzi diventa opera d’arte per l’artista pescarese Giulio Gennari

Enrico Melozzi si trasforma in un'opera d’arte grazie alla creatività di Giulio Gennari, che ha scelto di rappresentarlo in un progetto tra musica e luce. La scultura, collocata nel centro di Pescara, cattura l’attenzione con dettagli realistici e colori vivaci. Gennari ha dedicato settimane alla lavorazione, integrando elementi che richiamano la carriera del compositore. La sua installazione invita i passanti a riflettere sul rapporto tra arte visiva e sonora.

Giulio Gennari ha realizzato un nuovo progetto, in cui la luce incontra la musica. Protagonista di “Luce 3.0” è il maestro Enrico Melozzi, che partecipa straordinariamente al progetto dell’artista pescarese Giulio Gennari ha realizzato un nuovo progetto, in cui la luce incontra la musica. Protagonista di “Luce 3.0” è il maestro Enrico Melozzi, che partecipa straordinariamente al progetto dell’artista pescarese. “L’arte che cresce”, questo il sottotitolo ideale del progetto, è infatti un processo dinamico, mai statico. In Luce 3.0, l’incontro tra la visione artistica di Gennari e la sensibilità sonora di Melozzi generano un cortocircuito creativo che va oltre la somma delle parti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Enrico, maestro del taglio: “Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arte”Enrico, noto maestro del taglio, ha mostrato ancora una volta la sua abilità trasformando una semplice fetta di prosciutto in un’opera d’arte. Ciao Maschio e l’amore con Rosa Chemical, Enrico Melozzi e Beppe ConvertiniNunzia De Girolamo conduce oggi, sabato 21 febbraio, una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma che esplora le esperienze degli uomini italiani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Enrico, maestro del taglio: Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arteFermo, 31 gennaio 2026 – Una figura poliedrica che unisce l'eccellenza tecnica alla formazione e alla vita associativa. Un uomo che ha trasformato il taglio del prosciutto a mano in una forma d'arte, ... ilrestodelcarlino.it Enrico Melozzi ospite nel podcast Gli occhi del mare di Simone PavoneÈ stata un'intervista a tutto tondo, il maestro ha parlato della sua infanzia, dell'esperienza, ormai decennale, a Sanremo, della sigla di Report, del suo modo inusuale di comporre e dei suoi sogni di ... ilpescara.it Ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione di Rai1 "Ciao, Maschio", Enrico Melozzi, compositore e direttore d'orchestra abruzzese, racconta la sua giovinezza, il sogno di Sanremo e la sua inquietudine sentimentale. «Sono single. Non so per quale moti - facebook.com facebook Novità nella finale di #TheVoiceKids, in onda domani sera su Rai 1. Oltre ai coach, sarà presente una giuria di qualità composta da Ema Stokholma, Mara Maionchi, Nina Zilli e il maestro Enrico Melozzi. Il pubblico in studio decreterà il vincitore di #TheVoiceKi x.com