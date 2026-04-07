Al via Mind per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative

È stato avviato un nuovo programma dedicato alla diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative, inserito nel più ampio progetto di promozione della salute sul luogo di lavoro. Il progetto si chiama Mind e riguarda un percorso di screening volto a individuare tempestivamente eventuali disturbi cognitivi. L'iniziativa è stata adottata da una grande azienda nel quadro del programma di promozione della salute tra i dipendenti.

Nell'ambito del Programma Whp – Workplace health promotion, Terna ha avviato il Programma Mind (Monitoraggio integrato per la salute neurologica e la prevenzione dei disturbi cognitivi), un percorso di screening finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative. Il programma rappresenta un'iniziativa innovativa nel contesto aziendale, introducendo un approccio clinico-diagnostico strutturato per individuare precocemente i fattori di rischio tipici delle malattie neurodegenerative, con l'obiettivo di rafforzare una cultura della salute consapevole, fondata sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla responsabilità condivisa tra persone e organizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via Mind per la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative Leggi anche: Presentati al CES di Las Vegas, questi nuovi dispositivi promettono di rivoluzionare la diagnosi sulle malattie neurodegenerative Sviluppato un test del sangue low cost per la diagnosi precoce simultanea di più malattieSviluppato un semplice ed economico esame del sangue che, secondo i primi studi, si è dimostrato promettente nel rilevare simultaneamente diversi... Ideagen Global Health and Wellbeing Summit: Dr. Bovenkamp on Funding Breakthroughs In Alzheimer’s Temi più discussi: Bianca Balti lancia la sua fondazione per i pazienti oncologici: Ciò che mi ha aiutata a reagire; Dalla malattia alla speranza per altri, Bianca Balti crea la fondazione Mind your Cancer; Bianca Balti dalla malattia all’impegno | nasce la fondazione Mind Your Cancer; Dalla malattia alla speranza per altri Bianca Balti crea la fondazione Mind your Cancer. Colangiocarcinoma e diagnosi precoce, al via corsi per medici di famigliaRoma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia quasi 3.500 persone ricevono la diagnosi di colangiocarcinoma in fase avanzata. Rappresentano ben il 70% del totale dei casi (4.971 stimati nel ... notizie.tiscali.it Colangiocarcinoma, al via corsi per i medici di base per aumentare le diagnosi precociOgni anno, in Italia, quasi 3.500 persone ricevono la diagnosi di colangiocarcinoma in fase avanzata. È una forma di neoplasia particolarmente aggressiva, ma grazie alla ricerca sono stati compiuti ... ansa.it Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook