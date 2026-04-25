Giorgia Meloni sul 25 aprile e la sconfitta dell’oppressione fascista La citazione di Mattarella | Oggi uniti per amore della libertà

In occasione del 25 aprile, il presidente del Consiglio ha ricordato uno dei momenti più significativi della storia nazionale, sottolineando la vittoria contro l’oppressione fascista. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di commemorazione, con una citazione del presidente della Repubblica che invita all’unità e all’amore per la libertà. La giornata viene celebrata come un momento di riflessione sulla lotta per i valori democratici.

«Oggi il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia», scrive Giorgia Meloni in una nota in occasione del 25 aprile. Nella giornata in cui si celebra la liberazione dal nazi-fascismo, la premier richiama «la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta dell’oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia». Continua Meloni: «Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all’Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale». La presidente del Consiglio poi cita il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’impegno perché le celebrazioni per il 25 aprile siano «un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale».🔗 Leggi su Open.online

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